Michael Ballack, excapitán de la selección alemana, protagonizó un enfrentamiento público con los directivos del Bayern Múnich al defender a la joven estrella Lennart Karl (18 años) tras la oleada de críticas que recibió el jugador dentro y fuera del campo.
Ballack, que jugó en el club bávaro entre 2002 y 2006 y disputó 98 partidos internacionales con Alemania, no se limitó a defender a Karl, sino que dirigió críticas directas al presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, y al director deportivo, Max Eberl.
Hoeness había lanzado duras críticas a Karl, amenazando con mantener una conversación personal con el jugador, y dijo de él que "todavía no es una estrella" y que necesita "humildad", unas declaraciones que molestaron profundamente al agente de Karl, Michael Ballack.