Top 20 de Roshen: Ronaldo se sube al trono de Toni... y Mané se coloca junto a Kenyonis

Portero
Milson (Al-Taawoun): A pesar de encajar dos goles contra el Al-Hilal, fue el portero más destacado de la jornada al detener seis disparos, tres de ellos dentro del área.
Línea defensiva
André Gerotto (Al-Taawoun): Realizó un partido espectacular contra el Al-Hilal y logró marcar un doblete por primera vez en su carrera profesional.
Ahmed Hegazi (Neom): Fue uno de los defensas más destacados de la jornada, con 11 contribuciones defensivas: bloqueó 4 disparos, realizó 4 despejes, recuperó 5 balones y ganó 4 duelos, tanto por tierra como por aire.
Jack Hendry (Al-Ittifaq): Realizó un buen partido contra el Al-Qadsia tanto en defensa como en ataque, y logró entrar en el once ideal al marcar un gol.
Centro del campo
Fábio (Al-Ittihad): Sigue con sus actuaciones destacadas a pesar del bajón del Al-Ittihad esta temporada; fue un muro en el centro del campo y realizó un gran esfuerzo tras la expulsión de Diaby.
Ziad Al-Juhani (Al-Ahli): supo aprovechar la ausencia de Valentin Atanga y cuajó un partido perfecto en todos los aspectos, con pases hacia delante y decisivos con una precisión del 93 %.
Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad): Entró como suplente y logró llevar al Al-Ittihad a una difícil victoria frente al Al-Hazm al marcar el único gol del partido.
Hattan Bahbari (Al-Khaloud): Continuó con sus buenas actuaciones esta temporada y logró dar dos asistencias con gran maestría.
Ataque
Sadio Mané (Al-Nassr): Marcó dos goles y cuajó un partido perfecto contra Al-Najma, donde fue una pieza clave en la victoria del Al-Nassr gracias a su destacado papel táctico.
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): El indiscutible protagonista del partido tras su regreso de la lesión, donde se mostró en un estado físico y técnico magnífico.
Kenyonis (Al-Qadsia): logró marcar un doblete que le situó en lo más alto de la clasificación de goleadores de la Liga Roshen, con 26 goles, empatado con Iván Toni.