Parece increíble, pero el FC Bayern no alcanzó ninguna final durante cinco temporadas tras el triplete de 2020: ni en la Copa DFB ni en la Liga de Campeones. Diez intentos, diez fracasos. En algunos, el 1. FC Saarbrücken los humilló; en otros, el Manchester City les dio una lección.
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¡Todos los ingredientes clave están ahí! Este FC Bayern está listo para el triplete
La victoria 2-0 ante el Bayer Leverkusen en la semifinal de la Copa DFB puso fin a la racha más larga sin final del Bayern desde los 90. Y no se detendrá ahí: el Bayern, ya campeón, puede eliminar al París Saint-Germain en semifinales de la Champions y ganar las dos finales siguientes. Tiene todo lo necesario para el triplete, dentro y fuera del campo.
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FC Bayern: un eje que funciona, gestión inteligente de la carga
El entrenador Vincent Kompany ha implantado un sistema de posesión, presión y marcaje individual que funciona ante cualquier rival. Además, ha conformado un once compenetrado con un eje claro. La baja de Serge Gnabry molesta, pero Jamal Musiala, su sustituto ideal, llega en plenitud.
Además, el plantel se ha mantenido sano durante el parón: solo Gnabry está lesionado y Lennart Karl y Tom Bischof volverán pronto. El resto de los titulares llega en forma y fresco gracias a la gestión de cargas de Kompany, y su nivel oscila entre bueno y sobresaliente. En semifinales ante el Leverkusen, el Bayern ofreció otra exhibición colectiva.
Harry Kane volvió a marcar, esta vez tras una jugada combinada de Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz. Dayot Upamecano y Jonathan Tah mostraron una defensa central sólida, mientras que los laterales Josip Stanisic y Konrad Laimer brillaron como los grandes beneficiados de la temporada. En el medio, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic impusieron su dominio. Manuel Neuer apenas intervino, pero cuando lo hizo, a mitad del segundo tiempo, firmó una gran parada.
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En el FC Bayern reina una calma que hacía tiempo que no se veía
El banquillo del Bayern rinde tanto como el once. Los suplentes de Kompany deciden: Goretzka asistió a Díaz para el 2-0. Davies, sobre todo, es letal con su velocidad. Jackson marca con frecuencia en sus minutos. Lo clave es que nadie se queja.
Kompany, de 40 años, hace que todos se sientan necesarios y transmite calma. Gracias a su prudente gestión pública, el siempre bullicioso entorno muniqués vive su momento más tranquilo. Manuel Neuer repite cada tres días que pronto decidirá su futuro y, con eso, se agotan los supuestos temas candentes.
Quedan cuatro partidos para el tercer triplete de la historia del club, y las casas de apuestas dan al Bayern como favorito tanto en la Liga de Campeones como en la Copa DFB.