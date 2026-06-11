Thomas Tuchel está convencido de que Inglaterra tendrá un Mundial «increíble» tras golear a Costa Rica

La fluidez táctica de Inglaterra quedó patente sobre el campo, con Gordon, nuevo fichaje del Barcelona, y Noni Madueke, del Arsenal, desbordando a la defensa costarricense.

De cara a la presión de la fase final, Tuchel añadió: «Es el Mundial y se acerca. Cuando empiece a rodar el balón, notaremos la tensión, pero es lo que más disfruto: sentir que estoy vivo».