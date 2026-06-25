Según «Marca», Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, es ahora la opción preferida del «Special One» para la defensa central. Sin embargo, los nerazzurri piden al menos 70 millones de euros por el jugador de 27 años, quien también interesó a Hansi Flick para el FC Barcelona. Además, Piero Hincapie, del Arsenal, figura como otro candidato para el Real Madrid.
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Suena macabro: al parecer, el BVB se «beneficia» de la grave lesión de Nico Schlotterbeck
Antes del Mundial, Bild informó que Mourinho admiraba a Nico Schlotterbeck y que el Real Madrid quería ficharlo.
El Real Madrid, el Liverpool y un tercer club desconocido podrían ficharlo este verano por entre 50 y 60 millones de euros, gracias a una cláusula de rescisión válida hasta la final del Mundial, el 19 de julio.
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Schlotterbeck ya no goza del mismo aprecio en el Real Madrid, quizá por su lesión.
A pesar de los fichajes de Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, Mourinho quiere más refuerzos para el Real Madrid y considera prioritaria la defensa central. Raúl Asencio, sin embargo, podría marcharse.
Schlotterbeck sigue en la lista, pero su grave lesión en el Mundial le ha restado opciones. El central alemán se rompió el ligamento medial del tobillo en el segundo partido contra Costa de Marfil y estará de baja al menos tres meses.
Además, Mourinho busca reforzar el centro del campo y baraja a Enzo Fernández (Chelsea) y a Mateus Fernandes (West Ham) como posibles fichajes.