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Steven Gerrard nombra al sustituto ideal de Mohamed Salah en el Liverpool
Gerrard apoya el interés por Olise
Dado que Salah abandonará Anfield como agente libre este verano, la búsqueda de un sucesor se ha intensificado ante los rumores que vinculan al Liverpool con el fichaje de Olise. El francés de 24 años ha cuajado una magnífica temporada 2025-26 en el Bayern, lo que ha llevado a Gerrard a calificarlo como uno de los pocos jugadores capaces de igualar el rendimiento de Salah. A pesar del interés de rivales de la Premier League como el Arsenal, cualquier posible acuerdo sigue siendo complicado debido a la importancia del extremo para el proyecto a largo plazo del gigante bávaro.
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Identificar un sucesor «equivalente»
Gerrard reconoció la enorme dificultad que supone sustituir a un jugador de la talla de Salah, pero se mostró confiado en la probada capacidad del club para renovar su línea de ataque tras perder a figuras clave.
En declaraciones a talkSPORT Breakfast, el ex capitán de los Reds explicó: «Creo que la preocupación, si se trata de sustituir a Salah por alguien de su mismo nivel, es que hay muy pocos jugadores en el mercado a los que se pueda fichar. Olise sería uno de ellos, diría yo, pero no creo que esté disponible. Pero por experiencia, habiendo estado en el Liverpool como jugador y también desde que me fui, el equipo de fichajes del Liverpool tendrá diferentes opciones, y eso no significa necesariamente que busquen un sustituto equivalente.
«Cuando tuvimos que sustituir a [Sadio] Mané, por ejemplo, fichamos a [Luis] Díaz, que es ligeramente diferente, por así decirlo, o cuando se marchó [Luis] Suárez, tuvieron diferentes tipos de opciones para intentar sustituir a los jugadores. Pero el Liverpool tiene un historial fantástico a la hora de sustituir a los grandes jugadores que se han marchado, así que, desde el punto de vista del fichaje, tengo plena confianza en que tendrán diferentes tipos de opciones, no necesariamente un sustituto idéntico, pero una cosa es segura: tienen que intentar reemplazar su contribución en términos de goles y asistencias, lo cual es extremadamente difícil, porque han sido increíbles para el Liverpool durante muchos años».
El Bayern se mantiene firme con respecto a su estrella
A pesar de las crecientes especulaciones, los responsables del Bayern se han apresurado a desmentir cualquier insinuación de que Olise pudiera ser vendido tras solo dos temporadas en la Bundesliga. La directiva del club se mantiene firme en que los beneficios económicos no se conseguirán a costa de la calidad sobre el terreno de juego, ya que su objetivo es mantener su ventaja competitiva.
Al referirse a los rumores de traspaso al Liverpool el mes pasado, el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, declaró: «Si eso es cierto... No creo que lo sea, pero el Liverpool ha gastado 500 millones de euros este año y está teniendo una temporada muy mala. Así que no vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene. Jugamos este deporte para nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios, tenemos muchos millones de aficionados en todo el mundo, y de poco les sirve que tengamos 200 millones de euros en el banco y juguemos peor al fútbol cada sábado por culpa de eso».
El director deportivo Max Eberl aclaró aún más la situación a Sport Bild, añadiendo: «Michael tiene contrato con nosotros hasta 2029, sin cláusula de rescisión; estamos tranquilos».
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Olise tiene la mirada puesta en los escenarios europeos
Olise llega a la recta final de la temporada en un estado de forma brillante, tras haber sumado 16 goles y 28 asistencias en 40 partidos disputados en todas las competiciones. Su atención se centra ahora en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que se disputará el martes, donde su creatividad será fundamental para las aspiraciones europeas del Bayern.