Tras la sexta jornada de la Serie A, concretamente tras el partido Cagliari-Juventus 1-1, el juez deportivo ha sancionado con un partido a Fabio Pisacane, entrenador del Cagliari, y a Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus. Estos son los motivos.
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Spalletti, sancionado: los motivos, su «actitud provocadora»
PISACANE Fabio (Cagliari): por haber reaccionado, al término del partido, al comportamiento provocador del entrenador del equipo rival, alimentando un momento de tensión entre los integrantes de ambos banquillos.
SPALLETTI Luciano (Juventus): por haber adoptado, al término del partido, una actitud provocadora hacia el entrenador del equipo rival, que generó un momento de tensión entre los integrantes de ambos banquillos.
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