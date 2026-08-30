Getty
Traducido por
«Soy el villano»: Richarlison envía un críptico mensaje tras acordar su salida del Tottenham
Richarlison rompe su silencio sobre su salida del Tottenham
El delantero del Tottenham ha dejado perplejos tanto a aficionados como a comentaristas después de acudir a las redes sociales con un mensaje cargado de intención en medio de informaciones confirmadas de que está a punto de dejar el club. El futbolista de 29 años, que llegó al Tottenham Hotspur Stadium en 2022, ha estado en el centro de un torbellino de rumores de traspaso a medida que se acerca el cierre del mercado estival.
Después de ir perdiendo protagonismo en el primer equipo por decisión de De Zerbi, el brasileño parece dispuesto a asumir un nuevo papel, incluso si eso significa aceptar una reputación controvertida entre los seguidores de los Spurs.
Tan solo 24 horas después de la decepcionante derrota por 2-0 del Tottenham ante el Newcastle United, el delantero compartió una fotografía suya de un partido de la pasada temporada acompañada de un emoji pensativo. Sin embargo, fue la siguiente imagen la que realmente llamó la atención. Richarlison compartió un mensaje que decía: «Soy el villano de muchas historias mal contadas».
De forma bastante sorprendente, entre las 40.000 personas que dieron me gusta a la publicación estaba Xavi Simons, compañero de Richarlison en el Tottenham.
- Getty
De Zerbi confirma el drama por la petición de traspaso
La actividad en las redes sociales llega después de que el técnico De Zerbi admitiera públicamente que la armonía del vestuario en el Tottenham se ha visto alterada porque varios jugadores clave quieren marcharse.
En declaraciones a la prensa, el técnico italiano fue contundente sobre la situación que afecta al internacional brasileño y a otras estrellas del primer equipo que quedaron fuera de las últimas convocatorias.
Al explicar su decisión de dejar fuera al delantero de la convocatoria para el viaje a St James' Park, De Zerbi dijo: "Richarlison, no lo sé. Ha dicho demasiadas veces que quiere irse. Danso vino a verme hace dos días y me dijo que quiere irse. Pape Sarr, lo mismo, pero sufrió una pequeña lesión, aunque ya está casi listo para entrenar. Quiero a estos jugadores y son grandes tipos. Tengo muy buena relación con ellos".
Se perfila un regreso al Everton en un acuerdo de intercambio por Ndiaye
A pesar de la fricción, parece haberse encontrado una solución que satisface a todas las partes implicadas. Se ha alcanzado un acuerdo para que el jugador de 29 años regrese a Merseyside, donde anteriormente vivió la etapa más productiva de su carrera.
Como parte de las negociaciones, el atacante del Everton Iliman Ndiaye se espera que ponga rumbo en la dirección opuesta al Tottenham Hotspur Stadium.
Las operaciones están actualmente sujetas a la superación de los reconocimientos médicos y a la finalización de los términos personales, pero existe un optimismo considerable en que ambos movimientos se tramiten sin contratiempos de última hora.
- Getty
Richarlison deja el Tottenham tras una etapa irregular
Richarlison deja el norte de Londres tras haber registrado 32 goles y 15 asistencias en todas las competiciones desde su fichaje por 60 millones de libras hace cuatro años. Durante su etapa, ayudó al club a conquistar el trofeo de la Europa League, aunque su paso probablemente será recordado por su irregularidad y por el reciente deterioro de su relación con la cúpula del club.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias