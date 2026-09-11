Diao celebró un debut soñado en la Champions League marcando en la contundente victoria por 4-1 del Como sobre el Leipzig. El conjunto italiano firmó el inicio perfecto en su primera campaña de la historia en la máxima competición de clubes de Europa.

Martin Baturina, Tasos Douvikas y Maxi Perrone también vieron puerta en una exhibición ofensiva despiadada. El Como jugó con su estilo habitual y no se vio en absoluto intimidado por la trascendencia histórica de la ocasión.

La única frustración para los locales fue encajar un gol de Andrija Maksimovic. Ese tanto llegó tras un error poco habitual en la salida desde atrás, pero hizo poco por aguar la celebración.