José Mourinho, entrenador del Real Madrid, continúa introduciendo algunos ajustes en la alineación con el objetivo de aprovechar al máximo las posibilidades del equipo.

La cadena Defensa Central señaló que Mourinho trabaja en comprobar hasta qué punto su once puede ofrecer mejores rendimientos, sobre todo teniendo en cuenta la variedad de funciones que algunos jugadores pueden desempeñar.

En este sentido destacan Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold y Arda Güler, a quienes se les podría pedir cambiar de posición.

Durante el partido contra el Villarreal, cuando el marcador reflejaba un empate sin goles, Mourinho decidió situar a Valverde en el lateral derecho. Buscaba aumentar la fuerza ofensiva del equipo sin afectar a sus capacidades defensivas. La decisión demostró su acierto, después de que Valverde fabricara el único gol del encuentro con un pase decisivo a Diomande.

Mourinho tomó en cuenta estas posibilidades y no descartó cambiar la posición de varios jugadores que cuentan con la capacidad de desempeñar funciones diferentes.

Podría recurrir a estas opciones en los próximos partidos, en función de las ausencias que pueda sufrir el equipo o cuando necesite apoyarse en alternativas que le ayuden a mejorar el rendimiento del grupo.