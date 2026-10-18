Carlos Augusto dio una lección de fútbol saliendo desde el banquillo e impulsó al Inter a una victoria por 3-1 ante el Bolonia en el estadio Dall'Ara. Saltó al campo en el minuto 69 junto a Lucien Agoume y necesitó menos de 60 segundos para marcar el segundo gol del Inter.

Después, culminó una brillante actuación de 21 minutos al asistir a Ange-Yoan Bonny en el gol que sentenció el partido.

Su decisiva contribución le valió el premio oficial al mejor jugador del partido y completó una impresionante remontada.