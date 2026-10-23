Serie A, Torino-Monza EN DIRECTO

Serie A, 7.ª jornada

Torino-Monza

Goleadores:





Torino y Monza se enfrentan a las 20:45 en el Estadio Olímpico Grande Torino en el partido adelantado de la séptima jornada de la Serie A, que llega en un momento de gran entusiasmo para los dos equipos.

El Torino de Ignazio Abate llega impulsado por dos victorias consecutivas: tras el 2-1 ante el Udinese, el Torino dominó al Parma por 3-0 en el Tardini, con Giovanni Simeone como gran protagonista gracias a un doblete y a un rendimiento por fin a la altura de las expectativas.

El Monza del ex Ivan Juric también tiene motivos para sonreír gracias a Gustavo Varela: el delantero del Monza ha marcado ocho goles en siete partidos entre la Serie A y la Copa Italia, incluido un doblete en el 4-0 que le endosó al Cagliari en la última jornada.



