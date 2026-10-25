Serie A, Atalanta-Frosinone EN DIRECTO

Serie A, 8.ª jornada

Atalanta-Frosinone

Goleadores:





El domingo a las 15:00, la New Balance Arena de Bérgamo acoge el duelo entre Atalanta y Frosinone, correspondiente a la octava jornada de la Serie A. Los locales llegan tras el amargo revés sufrido ante el Ajax en la Conference League, mientras que los visitantes han comenzado muy bien la temporada. Maurizio Sarri busca la victoria después de las dos últimas derrotas, ante el AC Milan y el Ajax: su Atalanta está teniendo más dificultades de las previstas. Massimiliano Alvini está logrando grandes resultados: los de Ciociaria suman cuatro victorias, un empate y dos derrotas en la clasificación. Buena parte del mérito corresponde también a Antonio Raimondo, máximo goleador del campeonato junto con Varela, del Monza.