GENOA - COMO Viernes 4/09 h.20.45
GUIDA
PERROTTI - BERTI
IV: CREZZINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
FIORENTINA - TORINO Sábado 5/09 h.15.00
MASSA
MELI - IMPERIALE
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
INTER - NAPOLI Sábado 5/09 h.18.00
SOZZA
PERETTI - BACCINI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
ROMA - ATALANTA Sábado 5/9 h. 20.45
COLOMBO
BAHRI - PALERMO
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: SANTORO
FROSINONE - VENEZIA Domingo 06/09 h. 15.00
PERRI
PASSERI - REGATTIERI
IV: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
PARMA - MONZA Domingo 06/09 h. 15.00
LA PENNA
TEGONI - VECCHI
IV: RAPUANO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GARIGLIO
BOLOGNA - SASSUOLO Domingo 06/09 h. 18.00
DI BELLO
GARZELLI - BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: PATERNA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVENTUS - MILAN Domingo 06/09 h. 20.45
MARIANI
BINDONI - ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: FABBRI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI - LECCE Lunes 7/09 h. 18.00
SACCHI J.L.
COSTANZO - LUCIANI
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
UDINESE - LAZIO Lunes 7/09 h. 20.45
TREMOLADA
ROSSI L. - MONACO
IV: MARESCA
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA