Serie A, árbitros: Colombo para el Fiorentina-Inter, Forneau para el Milan-Torino, todas las designaciones

CAGLIARI - NÁPOLES Viernes 20/03 a las 18:30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
GENOA - UDINESE Viernes 20/03 a las 20:45
COLLU
PERETTI - BIFFI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
PARMA - CREMONESE Sábado 21/03 a las 15:00
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
ÁRBITRO ASISTENTE: PATERNA
AVAR: DI BELLO
MILÁN - TURÍN Sábado 21/03 a las 18:00
FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
IV: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS - SASSUOLO Sábado 21/03 a las 20:45
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ALLEGRETTA
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
COMO - PISA 12:30 h
PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MERAVIGLIA
ÁRBITRO ASISTENTE: DI BELLO
ATALANTA – H. VERONA 15:00
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
IV: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
BOLONIA - LAZIO 15:00 h
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
ROMA - LECCE 18:00 h
SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
IV: MASSIMI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA - INTER 20:45
COLOMBO
BAHRI – DEI GIUDICI
IV: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA