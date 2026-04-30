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Se pide al Arsenal que venda al «pésimo» Martin Odegaard y elija un nuevo capitán
O'Hara critica duramente la «pésima» actuación de Odegaard
Odegaard, con problemas físicos toda la temporada, fue sustituido antes de la hora en el Metropolitano, lo que llevó a O’Hara a dudar de su idoneidad a largo plazo para el equipo de Mikel Arteta.
O’Hara fue claro al valorar al jugador de 27 años: «La temporada pasada tampoco estuvo muy bien», declaró a talkSPORT. «Esta temporada ha estado fatal; que te arrastren en la semifinal de la Champions cuando eres el capitán nunca queda bien».
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Preocupaciones sobre la forma física y el liderazgo
Los problemas de Odegaard no son solo de rendimiento. Una rodilla rebelde le ha limitado a 19 titularidades en la Premier y la Champions 2025-26, lo que preocupa a Noruega por su posible recaída.
O’Hara cree que esta situación obliga a Arteta a buscar otra chispa creativa en el próximo mercado. «Quizá el Arsenal se aleje de Odegaard y necesite un talismán. Cuando Eberechi Eze entró esta noche, seguía perdiendo la posesión. Ha hecho un par de cosas buenas, pero ¿es él la estrella mundial en el puesto de número 10 para el Arsenal? No estoy seguro. Odegaard debe mejorar y espabilarse o caerá en la jerarquía. No creo que pueda seguir siendo el capitán».
Rice se perfila como la sucesora natural
Si los Gunners siguieran el consejo de O’Hara y traspasaran a Odegaard, surgiría la pregunta de quién liderará el equipo. Para el exdefensa del Chelsea Jason Cundy, la respuesta ya está en la plantilla: Declan Rice, que ha destacado desde su llegada del West Ham, es el líder natural tanto para el club como para la selección.
«No destaca por regates ni por goles de 30 metros; es un monstruo defensivo», afirmó Cundy en talkSPORT. «Cuando se suma al ataque, lleva al equipo a cuestas y muestra un control brillante». Creo que será el próximo capitán de Inglaterra y también del Arsenal».
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¿Y ahora qué?
Odegaard es clave en el proyecto de Arteta, pero su falta de impacto en partidos decisivos hace pensar que el club necesita un ‘10’ más sólido. Con la vuelta contra el Atlético cerca, el capitán debe callar a sus críticos.