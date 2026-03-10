El último partido que jugó Antonin Kinsky con el Tottenham fue en octubre pasado, cuando los Spurs cayeron por 0-2 ante el Newcastle en la Copa de la Liga. Casi seis meses después, el portero checo volvió a la portería por sorpresa en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien: Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Julián Álvarez dejaron aturdido a Kinsky, con un 3-0 para el equipo de Simeone tras apenas un cuarto de hora y, dos minutos después del tercer gol, el portero del Tottenham fue sustituido entre lágrimas. En su lugar entró Guglielmo Vicario, que no se había perdido un partido desde aquel 29 de octubre en la Copa de la Liga.
Schmeichel sobre la decisión de Tudor de sustituir a Kinsky: «Le ha destrozado la carrera»
«HABÍA QUE ESTAR CERCA DE ÉL»
Al analizar el partido, el ex portero danés del Manchester United Peter Schmeichel comentó así la decisión de Tudor de sustituir a Kinsky apenas 17 minutos después del inicio del partido debido a esos dos errores y dar entrada al italiano Vicario en su lugar: «Cuando en el futuro se oiga su nombre, todo el mundo del fútbol recordará este momento», explica Schmeichel a los micrófonos de CBS Sports. «Había que apoyarle, al menos hasta el descanso; de esta manera, Tudor ha destruido por completo su carrera. Lo siento mucho por él...».
