Sassuolo, Aquilani: «¿Muric? No sacaría conclusiones todavía»

Sobre Muric: «¿Si seguiré confiando en él? Es difícil decirlo ahora. Confío mucho en él y en mis jugadores. Un error puede ocurrir, no sacaría conclusiones todavía —informa TMW—.Es evidente que hay que mejorar, pero no carguemos las culpas sobre nadie».





Sobre Berardi: «¿Sigue siendo una pieza central para este Sassuolo? Sí, sin duda. Para nosotros es un jugador fundamental que tira del equipo y conoce ciertas dinámicas de esta plantilla».











