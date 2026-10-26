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Emanuele Lulli RomaGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Roma, oficial la renovación de Lulli hasta 2031

Roma
E. Lulli
Serie A

El jugador nacido en 2007 ha firmado por otros cinco años.

Según se lee en el comunicado oficial de la Roma: «La AS Roma se complace en anunciar la prolongación del contrato de Emanuele Lulli.

El futbolista de banda de la Roma, que esta temporada ha debutado como profesional y también ha marcado su primer gol en el partido contra el Genoa, ha firmado un acuerdo de cinco años, hasta el 30 de junio de 2031.


Lulli y la Roma siguen escribiendo juntos su futuro, bajo el signo de la continuidad y el sentimiento de pertenencia al club.


¡Enhorabuena, Emanuele!».

  • Lulli, nacido en 2007, ha debutado con el primer equipo esta temporada y suma hasta ahora 6 partidos y 1 gol.

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