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Roberto De Zerbi promete más fichajes en el Tottenham tras una inversión de 200 millones de libras
Los Spurs planean más fichajes este verano.
El Tottenham ya ha invertido más de 200 millones de libras este verano en fichajes como Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes y Sandro Tonali para evitar volver a luchar por el descenso.
Tras ganar 2-0 al Auckland FC en un amistoso de pretemporada, De Zerbi admitió que el club sigue activo en el mercado.
El técnico insistió en la necesidad de más refuerzos ofensivos y adelantó que seguirán reforzando la plantilla en las próximas semanas. «Tenemos que cerrar este mercado de fichajes, porque aún no ha terminado, nuestro mercado de fichajes», declaró De Zerbi.
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Crear una base sólida
De Zerbi confía en que el Tottenham mejorará tras el mercado de fichajes y destaca las conversaciones con la directiva sobre el futuro del club.
«Creo que al final de este mercado de fichajes estaremos más satisfechos, porque he hablado mucho con el propietario y la junta, y quieren un equipo fuerte este año y una base sólida para el futuro», explicó De Zerbi.
Además, el técnico insiste en que el equipo debe mejorar su condición física y que los nuevos fichajes se adapten rápido a su estilo de juego de cara a la temporada 2026-27.
Evaluación de los talentos de la academia
Más allá de los fichajes, el Tottenham analiza sus canteranos. Mikey Moore, de 18 años, brilló en la pretemporada tras su cesión al Rangers, pero De Zerbi duda sobre su futuro: «Ya veremos».
«Debemos analizar la última parte del mercado de fichajes, pues buscamos extremos, y luego hablaremos con él, su agente y el club para encontrar la mejor solución para todos».
Luca Williams-Barnett y Malachi Hardy también han destacado. De Zerbi añadió: «Luca es un gran talento, muy joven. Malachi es otro jugador importante para el futuro del club».
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¿Qué pasará ahora con los Spurs?
El Tottenham sigue su pretemporada mientras De Zerbi integra los nuevos fichajes y cierra la plantilla. Antes del cierre del mercado, el club busca refuerzos ofensivos y gestiona el futuro de jóvenes como Moore y Williams-Barnett.
Con la temporada acercándose, el club busca equilibrar fichajes y cantera para cumplir con la normativa financiera.
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