Robert Lewandowski no debutará en la MLS contra los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, pues se aplazó el partido del Chicago Fire

La directiva del club local lamentó la cancelación del partido que iba a marcar el debut fuera de Europa del delantero de 37 años.

«Compartimos la decepción de nuestros aficionados, sobre todo teniendo en cuenta la expectación que rodeaba a nuestro primer partido tras el parón por el Mundial de la FIFA y la ilusión por dar la bienvenida a más de 40 000 aficionados al Soldier Field», declaró el presidente de operaciones comerciales del Fire, Dave Baldwin.

Añadió: «Se esperaba una velada especial en el Soldier Field. Aunque la decisión es decepcionante, la salud y la seguridad son lo primero. Agradecemos la comprensión de nuestros aficionados y esperamos darles la bienvenida de nuevo muy pronto».