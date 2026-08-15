¡Revelado el próximo seleccionador de Escocia! Un exdefensa de la Premier League apunta a suceder a Steve Clarke

Escocia parece haber encontrado al hombre para liderar el futuro de la selección tras el final de la era Clarke, que terminó después de su eliminación en la fase de grupos del Mundial de este verano. Según Sky Sports, el exdefensa de la Premier League Pocognoli se ha consolidado como el claro favorito para el puesto de seleccionador vacante, con la Federación Escocesa identificando al técnico de 39 años como su principal objetivo para revitalizar la plantilla.

El movimiento representa un cambio de rumbo significativo para la Federación Escocesa, que apuesta por un entrenador más joven y con un perfil táctico moderno. Pocognoli es actualmente agente libre, lo que le convierte en una opción atractiva y accesible para el organismo mientras busca cerrar rápidamente el nombramiento.