Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en la semifinal de larepesca para clasificarse para el Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. En juego está la final, que se jugará a domicilio contra Gales o Bosnia y Herzegovina, para conseguir el pase y volver a disputar un Mundial doce años después de la última vez. En caso de derrota, habrá de todos modos un partido amistoso contra el perdedor de la otra semifinal.





Las selecciones dirigidas por Rino Gattuso y Michael O'Neill se enfrentan esta noche a las 20:45 en el Estadio Atleti Azzurri d'Italia de Bérgamo.

ITALIA-IRLANDA DEL NORTE

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