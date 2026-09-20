Raphinha, el ejemplo más reciente: ¿va la afición en dirección contraria a Yamal?

Durante los años en los que se ha celebrado el premio, entre 2016 y 2025, han aparecido modelos completamente diferentes de ganadores.

Cristiano Ronaldo lo ganó en 2016 y 2017, en dos temporadas en las que combinó una gran producción goleadora con los grandes títulos.

Luego llegó Luka Modric en 2018 para ofrecer un modelo distinto; el croata no fue un goleador destacado, pero conjugó su temporada con el Real Madrid y su llegada con Croacia a la final del Mundial, además de recibir el premio al mejor jugador del torneo.

Y en 2022, Karim Benzema fue otro ejemplo de la conjunción de criterios; lideró al Real Madrid hacia la Liga de Campeones de Europa y la liga española, y fue uno de los máximos goleadores de Europa.

En 2024, la votación fue a parar a Rodri, un centrocampista que no competía por el título de máximo goleador, pero que combinó el título de la liga inglesa y el campeonato de Europa con España, y recibió el premio al mejor jugador de la Eurocopa 2024.

En cuanto a Lionel Messi, ganó el premio en 2019, luego en 2021 y después en 2023, y el Mundial de 2022 fue el factor colectivo más destacado en su última edición, mientras que la Liga de Campeones de Europa no estuvo presente en aquellas victorias.

Y en la edición de 2025, Ousmane Dembélé se impuso tras una temporada en la que sumó 35 goles, 16 asistencias y cinco títulos con el Paris Saint-Germain, entre ellos la Liga de Campeones de Europa, por delante de Yamal, que quedó segundo en la votación.

La historia, por tanto, no ofrece una regla que diga que el goleador siempre gana, ni una regla contraria que diga que el jugador más creativo se impone necesariamente al de los números.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"