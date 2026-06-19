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Deniz UndavGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

«Quiere convertirse en una leyenda»: ¿Se quedará Deniz Undav para siempre en el VfB Stuttgart?

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D. Undav

Tras renovar su contrato, Deniz Undav considera acabar su carrera en el VfB Stuttgart.

«Aquí ha surgido un amor», afirmó el joven de 29 años en una entrevista en el canal de YouTube «Hstryagency». «Me gustaría terminar mi carrera aquí y quedarme para siempre».

  • Undav renovó hace semanas con el Stuttgart hasta 2029. Es ahora el mejor pagado del club: cobra 5,5 millones de euros al año más una prima de fichaje de cuatro millones.

    A pesar de los rumores de salida, renovar le pareció lógico: «Quiero convertirme en una leyenda, tío», subrayó.

    Según sus propias declaraciones, el jugador de 29 años renunció a una gran cantidad de dinero para firmar el contrato. «En invierno podría haber fichado por otro club sin coste de traspaso. Habría obtenido una prima de fichaje mayor y un sueldo más alto», explicó Undav, quien, sin embargo, nunca se planteó marcharse del VfB: «Me enamoré rápidamente del club, de la afición y de la gente de aquí. Simplemente me siento a gusto. Y, además, no es que nos vayamos a morir de hambre».

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    Undav: «¿Por qué iba a dejarlo?»

    El delantero habló sobre las negociaciones: «Todo el mundo sabe que me siento a gusto en Stuttgart. He pasado aquí tres años maravillosos. Por eso pensé: “¿Por qué iba a irme de aquí?”. Siempre les he dicho a mis agentes que quería quedarme aquí».

    Undav llegó al Stuttgart en la 2023/24, primero cedido por el Brighton & Hove Albion y, tras pagar más de 26 millones de euros, fichó de forma definitiva.

    Bajo la dirección de Sebastian Hoeneß, se ha convertido en un jugador clave: la temporada pasada sumó 39 puntos (25 goles y 14 asistencias) en 46 partidos, y quedó segundo en la tabla de goleadores de la Bundesliga con 19 tantos, solo por detrás de Harry Kane.

    Ahora disputa el Mundial con Alemania: ante Curazao (7-1) marcó un gol y dio dos asistencias, por lo que Julian Nagelsmann podría incluirlo en el once contra Costa de Marfil el domingo a las 22:00.

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