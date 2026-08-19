Ruggeri, el último fichaje del Aston Villa, ha expresado su enorme orgullo tras cerrar su traspaso a la Premier League procedente del Atletico Madrid. El jugador, de 24 años, que se incorporó al conjunto español la pasada temporada con un contrato de cinco años y disputó 47 partidos en todas las competiciones, en los que dio siete asistencias, antes de completar este verano su llegada al Villa, disfrutó de un ascenso meteórico en las filas del Atalanta y ahora está deseando consolidarse como una pieza clave a las órdenes de Unai Emery.

«Estoy muy feliz de estar aquí», declaró Ruggeri a los canales oficiales del Aston Villa. «Es muy emocionante para mí formar parte de este club; no puedo esperar a conocer a mis nuevos compañeros y empezar esta aventura. Me cautivó mucho el proyecto del equipo, sé que es una liga enorme y con grandes expectativas, y viendo los resultados recientes, no tuve ninguna duda a la hora de decir que sí y formar parte de este club».