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«Quedé encantado»: Matteo Ruggeri revela por qué eligió al Aston Villa
Un nuevo capítulo en Villa Park
Ruggeri, el último fichaje del Aston Villa, ha expresado su enorme orgullo tras cerrar su traspaso a la Premier League procedente del Atletico Madrid. El jugador, de 24 años, que se incorporó al conjunto español la pasada temporada con un contrato de cinco años y disputó 47 partidos en todas las competiciones, en los que dio siete asistencias, antes de completar este verano su llegada al Villa, disfrutó de un ascenso meteórico en las filas del Atalanta y ahora está deseando consolidarse como una pieza clave a las órdenes de Unai Emery.
«Estoy muy feliz de estar aquí», declaró Ruggeri a los canales oficiales del Aston Villa. «Es muy emocionante para mí formar parte de este club; no puedo esperar a conocer a mis nuevos compañeros y empezar esta aventura. Me cautivó mucho el proyecto del equipo, sé que es una liga enorme y con grandes expectativas, y viendo los resultados recientes, no tuve ninguna duda a la hora de decir que sí y formar parte de este club».
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Pedigrí europeo y encaje táctico
Ruggeri llega a Villa Park con una considerable experiencia al máximo nivel, tras haber tenido un papel destacado en competiciones europeas. Durante su etapa tanto en el Atalanta como en el Atlético de Madrid, el versátil lateral izquierdo sumó 23 apariciones en la Champions League, repartiendo tres asistencias por el camino. Su capacidad para actuar como lateral tradicional o como carrilero en un centro del campo de cinco hombres ofrece a Emery una valiosa flexibilidad táctica.
"Sin duda he visto muchos partidos del Aston Villa, y me impresionó mucho la intensidad que quiere el entrenador, la calidad del fútbol que exige, y por eso no tuve ninguna duda a la hora de venir aquí para empezar a defender los colores de este club. La temporada pasada fue importante para mí, y espero hacerlo igual de bien con el Aston Villa, y luego ganar un título con este club", continuó Ruggeri.
Ambiciones internacionales e ídolos defensivos
A pesar de su impresionante rendimiento a nivel de clubes, que incluye la conquista de la Europa League 2023-24 con el Atalanta y haber alcanzado la final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid la pasada temporada, además de varias convocatorias con la selección italiana, Ruggeri todavía está esperando debutar con la absoluta de Italia. El cambio a la Premier League se considera un paso estratégico para llamar la atención del cuerpo técnico de la selección nacional. Ruggeri lleva tiempo fijándose en figuras legendarias como fuente de inspiración y citó en concreto a uno de los mejores defensas de la historia como su ídolo de la infancia.
«De niño me gustaba mucho Paolo Maldini como lateral izquierdo, pero con los años no tuve a un jugador concreto en el que fijarme. Era en quien me miraba cuando era un niño», admitió el defensa.
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Expectación por el ambiente de Villa Park
El defensa italiano podría estar en disposición de debutar rápidamente, ya que el Villa tiene programado enfrentarse este fin de semana al Brighton and Hove Albion antes de un duelo de altura contra el Arsenal. Ruggeri ya ha estado haciendo los deberes sobre su nuevo entorno, estudiando el apasionado apoyo que le espera en Villa Park.
«He visto muchos vídeos y fotos del estadio, y no veo la hora de jugar allí, porque he visto que los aficionados son increíbles. No veo la hora de conocer el ambiente», dijo. Con el club subido a una ola de impulso tras su reciente éxito europeo y su progreso en el ámbito nacional, Ruggeri llega a una plantilla rebosante de confianza.
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