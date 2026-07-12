¿Quedarse o marcharse? El sexteto del Real Madrid espera la decisión de Mourinho

José Mourinho, técnico del Real Madrid, prepara la pretemporada con 11 jugadores.

Según un reportaje del diario «Sport», la continuidad de seis de ellos no está garantizada para la próxima temporada.

Se trata de Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Tiago Petarich y Franco Mastantono.

Asensio, Camavinga, Gonzalo e Indrek se ejercitarán mañana lunes a las órdenes del técnico luso, que valorará su continuidad.

El futuro de Asensio y Camavinga dependerá de que el club fiche a nuevos jugadores para sus posiciones, prioridad desde el nombramiento de Mourinho.