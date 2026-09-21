Bernardo Silva vive un inicio turbulento con el Real Madrid, desde su incorporación al equipo durante el último mercado de fichajes estival. El jugador portugués, que llegó gratis procedente del Manchester City, no está teniendo suficientes oportunidades bajo la dirección de José Mourinho, en un momento en el que el conjunto blanco atraviesa varias dificultades desde el arranque de la temporada.
¿Problema físico o táctico? ¿Por qué desapareció Bernardo Silva?
Comienzo accidentado: una clara paradoja
El Real Madrid era la prioridad de Bernardo Silva, después de que Mourinho lo convenciera personalmente de unirse a su proyecto, tras una llamada telefónica en la que el entrenador portugués le explicó su visión de futuro. Silva prefirió fichar por el Real Madrid antes que por el Barcelona y el Atlético de Madrid, en busca de un papel protagonista en un equipo que compite por los mayores títulos. Mourinho había pedido su fichaje de forma específica, al considerar que su versatilidad y su experiencia representaban dos factores importantes para reconstruir el centro del campo del equipo. El Real Madrid anunció el cierre del acuerdo con Bernardo Silva, que firmó un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Sin embargo, las primeras semanas del jugador portugués en la capital española revelaron rápidamente una clara paradoja, ya que fue titular en solo tres partidos, con apenas 282 minutos en seis apariciones, sin marcar ningún gol ni dar una sola asistencia, según un informe del sitio Foot Mercato, que se preguntó por la situación del jugador bajo el titular «¿Dónde ha desaparecido Bernardo Silva?».
Silva comenzó en la posición de centrocampista junto a Federico Valverde durante su primera titularidad, antes de que Mourinho lo situara en una posición más adelantada.
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Mourinho revela el problema: «Tiene que evolucionar»
Silva sufre una fuerte competencia en el centro del campo del Real Madrid, con la presencia de Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, además de Bellingham y Arda Güler, lo que otorga a Mourinho numerosas opciones para configurar la línea medular.
El técnico portugués justificó la escasa participación de su jugador afirmando: "Llegó al periodo de preparación en una condición física por debajo del nivel requerido, y tiene que evolucionar".
Sin embargo, la situación del jugador no cambió con el paso de las semanas. Tras permanecer en el banquillo durante la victoria del Real Madrid sobre el Elche, Silva disputó únicamente ocho minutos en el derbi madrileño ante el Atlético, que el equipo perdió por 2-1.
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¿Problema físico o táctico?
El portal francés citó al diario Sport, que resumió la situación de Bernardo Silva con palabras claras: "Eligió al Real Madrid en busca de un puesto de titular, pero solo ha disputado tres partidos como inicialista". Y la paradoja se hace aún más evidente, porque Mourinho no ha tratado a Silva como un jugador suplente o un simple elemento complementario. Su fichaje respondió a la necesidad del equipo de contar con un futbolista capaz de ocupar más de una posición y adaptarse a distintos planteamientos.
Mourinho utilizó a Silva en la doble pivote del centro del campo, y además sus cualidades técnicas le permiten desempeñar un rol ofensivo más adelantado. Esta versatilidad representa un punto fuerte del jugador, pero al mismo tiempo puede convertirse en un motivo que complique su situación. En un equipo donde otros jugadores tienen roles y posiciones claramente definidos, Silva puede acabar siendo el futbolista cuya posición modifica el entrenador según lo que requiera el partido. Por ello, su crisis parece más ligada a la jerarquía cambiante en el centro del campo del Real Madrid que a una exclusión de los planes de Mourinho.
Las ausencias de Silva, Camavinga y Güler por sanción obligaron a Mourinho a modificar su centro del campo ante el Inter, en una señal de que la ausencia del jugador portugués podría afectar rápidamente a las opciones del entrenador.
Y queda la pregunta: ¿logrará Bernardo Silva convertir su versatilidad en un puesto de titular fijo, o seguirá siendo el jugador ideal para completar el once sin estar entre las prioridades del entrenador?
El Real Madrid (15 puntos) ocupa actualmente el cuarto puesto en LaLiga, a seis puntos del Barcelona, que es líder.
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