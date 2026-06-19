¿Por qué Ismael Koné usó el «silbato verde» después de su grave lesión?

En el minuto 54 del Canadá-Catar, Koné sufrió una dura entrada por la espalda de Asim Madibo. El árbitro mostró amarilla, pero el VAR revisó la jugada y acabó expulsando al catarí.

Aunque Canadá ganó 6-0, la lesión de Koné acaparó la atención de la afición.

Tras el partido, el entrenador Jesse Marsch confirmó que el jugador sufrió una fractura en la pierna y fue llevado al hospital para operarse de urgencia.

Marsh añadió que el personal técnico escuchó el crujido de los huesos desde el banquillo, lo que subraya la violencia del impacto.

Según informes internacionales, se trata de una fractura en la pierna izquierda, pendiente de confirmación oficial.