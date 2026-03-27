Pjanic advierte a Italia: «Será un auténtico infierno y Dzeko decide los partidos él solo»

Italia se enfrentará este martes por la noche a Bosnia en Bosnia en la final de la repesca de clasificación para el próximo Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026. Los Azzurri vencieron por 2-0 a Irlanda del Norte, mientras que los bosnios se impusieron a Gales en los penaltis, tras un partido que se prolongó hasta la prórroga gracias a un gol del eterno Edin Dzeko en los últimos minutos del tiempo reglamentario.





Entrevistado por Sky Sport Unplugged, el excentrocampista de la Roma y la Juventus, pero sobre todo histórico internacional bosnio, Miralem Pjanic, advirtió a los Azzurri de que el partido que se disputará en el Bilino Polje de Zenica no será en absoluto un paseo.



