En The Overlap, Schmeichel explicó el incómodo intercambio que se produjo tras la derrota por 2-0 del Manchester United. Los aficionados se mostraron descontentos cuando pareció restar importancia a las duras críticas de Martinez a la ambición de la directiva.

Martinez acababa de conceder una explosiva entrevista a Amazon Prime antes de ser dirigido hacia CBS Sports. Schmeichel insistió en que desconocía por completo las declaraciones anteriores, lo que hizo que su intento de orientar la conversación hacia una visión positiva pareciera inoportuno a los espectadores.