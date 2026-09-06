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¡Pesadilla en el debut! Sofyan Amrabat se pronuncia tras su desastroso estreno con el Ajax ante el PSV
Un debut agridulce en Ámsterdam
Según ESPN NL, Sofyan Amrabat hizo su esperado debut con el Ajax el 5 de septiembre de 2026, participando en un Johan Cruijff ArenA lleno hasta la bandera tras llegar como agente libre con un contrato de dos años. Sin embargo, la primera aparición del centrocampista acabó en decepción, ya que el equipo local sufrió una derrota por 3-1 ante su rival PSV. Pese al resultado negativo, Amrabat admitió que estaba orgulloso de saltar al campo y vivir el ambiente creado por los aficionados.
«Aunque estaba feliz por debutar en un Arena lleno, expresé mi decepción por el resultado del partido», señaló Amrabat al reflexionar sobre su primera aparición con el club.
- Orange Pictures
Evaluando el estado físico y la preparación para el partido
Tras haber fichado hace muy poco por el gigante de la Eredivisie después de sus etapas en Feyenoord, Manchester United y Fenerbahce, Amrabat respondió a las preguntas sobre su estado físico. Después de pasar casi tres meses sin disputar un partido oficial, el internacional marroquí admitió que habría sido poco realista ponerle directamente en el once inicial. En su lugar, elogió la intensidad y el ida y vuelta del encuentro, subrayando que disfruta en partidos de alto voltaje.
«Aunque entrené duro por mi cuenta durante el parón, habría sido poco realista empezar el partido después de no jugar durante casi tres meses», explicó Amrabat, antes de añadir que disfrutó del «emocionante partido de ida y vuelta».
Abordar los puntos conflictivos y la integración del equipo
El partido también contó con una controvertida acción de tarjeta roja en la que estuvo implicado Van Bommel, aunque Amrabat optó por mantener la mesura en sus comentarios posteriores al encuentro. Afirmó que la acción estaba completamente clara para todos los que la vieron antes de centrar su atención en cómo se está compenetrando el equipo. Tras recibir una cálida bienvenida después de su llegada, y sobre la base de los profundos vínculos de su familia con el fútbol neerlandés a través de su hermano Nordin, Amrabat subrayó que la plantilla necesita tiempo para crecer y trabajar duro.
"La acción con Van Bommel estaba clara para todos los que la vieron y acabó en tarjeta roja, pero me siento muy bien recibido y sé que el equipo necesita tiempo para crecer", declaró Amrabat sobre sus primeros días en Ámsterdam.
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Mirando al futuro de la lucha por el título
A pesar de que el marcador reflejó una victoria por 3-1 del PSV, Amrabat consideró que el encuentro fue en gran medida igualado y señaló que el Ajax fue creciendo en el partido tras empatar 1-1 y desaprovechó ocasiones para ponerse por delante. De cara al futuro, el experimentado centrocampista dejó claro que su principal objetivo es arremangarse y ayudar a guiar al club de vuelta a la cima del fútbol neerlandés.
«Estoy aquí para trabajar duro y ayudar al equipo a lograr su objetivo de ser campeón», concluyó Amrabat mientras centra su atención en los próximos partidos.
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