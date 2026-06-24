«Pensaba que nunca se había ido»: Zlatan Ibrahimovic deja en evidencia a Cristiano Ronaldo

Ronaldo adelantó a Portugal en los primeros minutos del segundo partido de la fase de grupos del Mundial ante Uzbekistán. Tras el gol de tiro libre del lateral del PSG, Nuno Mendes (m. 17), el delantero de 41 años del Al-Nassr completó su doblete en el m. 39.

En la segunda parte, un autogol del portero Abduvokhid Nematov y un tanto de Rafael Leão cerraron el 5-0. Al final, Ronaldo, autor de dos goles, desafió a sus críticos: «¡He vuelto!».

Tras el decepcionante 1-1 contra la República Democrática del Congo en el debut, CR7 había recibido muchas críticas por su terquedad y por anteponer sus remates a los de compañeros mejor situados.