«¡Parece perdido!» - Igor Tudor criticó el enfoque «sin sentido» de Tim Sherwood en el Tottenham
Sherwood da la voz de alarma sobre el descenso de los Spurs
Sherwood ha hecho una valoración brutal del breve mandato de Tudor. El exentrenador de la Juventus fue nombrado entrenador interino a principios de febrero, pero el esperado impulso del nuevo entrenador no se ha materializado en absoluto, en medio de los crecientes temores de descenso.
El Tottenham ocupa actualmente el puesto 16 con 29 puntos en 29 partidos, situándose peligrosamente solo un punto por encima del Nottingham Forest y el West Ham United. Para colmo de males, los Spurs han perdido sus últimos cinco partidos, lo que contrasta claramente con el West Ham, que ha sumado ocho puntos recientemente con dos victorias, dos empates y una derrota.
La realidad de la Premier League golpea a Tudor
Sherwood cree que la dura realidad del fútbol inglés ha pillado completamente desprevenido a Tudor, ya que el exentrenador de la Juve ha perdido los tres partidos que ha dirigido hasta la fecha con los Spurs. En declaraciones a Sky Sports, el excentrocampista y entrenador de los Spurs afirmó: «Creo que la competición de la Premier League le ha dado una bofetada en toda la cara. No es fácil. Es una competición muy dura».
Además, criticó la actitud de Tudor, sugiriendo que el entrenador carece de la experiencia necesaria. «A veces parece perdido en la banda; no sabía nada al respecto», añadió Sherwood. «Ha pasado de decir "garantizo al 100 % que la próxima temporada estaremos en la Premier League" a "los jugadores no están en forma, no somos buenos en ataque, no somos buenos en el centro del campo, no somos buenos en defensa, necesitamos que nuestros jugadores lesionados se recuperen"».
Llamamiento a favor de un enfoque gerencial solidario
A solo nueve partidos para asegurar su permanencia en la Premier League, Sherwood sostiene que un estilo autoritario es precisamente lo que el vestuario de los Spurs no necesita en este momento. Insiste en que el entrenador debe dejar de poner excusas y afirma: «Hay que seguir adelante con lo que se tiene. Olvídate de todas esas tonterías. Concéntrate en los jugadores que están en forma en este momento e intenta animarlos. No se consigue ese impulso con un palo y golpeándolos con él. No si la desventaja es el descenso. Hay que darles un abrazo. Hay que encontrar la mejor solución. Hay que darles una solución fácil sobre cómo vamos a jugar. Así es como jugamos».
Hoddle insinúa un posible regreso al Tottenham
A medida que la crisis se agrava en el estadio, comienzan a surgir nombres del pasado del club como posibles salvadores. Glenn Hoddle, un auténtico icono del club que dirigió al equipo entre 2001 y 2003, ha admitido que estaría dispuesto a volver para ayudar al equipo de su infancia a salir de su difícil situación actual.
En el podcast «Could It Be Magic», antes de la derrota del Spurs ante el Crystal Palace el jueves, el técnico de 68 años reflexionó sobre su conexión con el club. «Creo que realmente me atraería», afirmó Hoddle. «Especialmente con el Tottenham, ya que es mi club. Lo he apoyado desde que tenía ocho años. Por lo tanto, ha sido una parte muy importante de mi vida».
Añadió sobre su primera etapa como entrenador: «Política y financieramente, no había dinero. Sin duda, no era lo que me habían dicho que iba a encontrar».
Tudor esperará aliviar la presión sobre sus hombros cuando los Spurs vuelvan a la acción fuera de casa contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el martes por la noche.
