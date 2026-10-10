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FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Para el Inter es todo fácil: 3-0 sin historia ante el Parma

Inter Milán vs Parma Calcio 1913
Inter Milán
Parma Calcio 1913
Serie A

Inter-Parma 3-0 en la sexta jornada de la Serie A

En la sexta jornada de la Serie A, el Inter de Cristian Chivu vence por 3-0 al Parma de Alberto Gilardino en el Meazza, en el debut en el banquillo ducal tras sustituir a Carlos Cuesta durante el parón de selecciones. El Inter retoma su camino desde el primer puesto de la clasificación, situándose con 16 puntos, de momento con +3 sobre Roma y Lazio (que jugarán contra Como y Monza). El Parma, en cambio, se queda con 4 puntos.


El partido, en San Siro, dura 31 minutos. Eso es lo que les basta a los campeones de Italia para marcar los tres goles: en el 13' Sucic abre el marcador aprovechando un error de Corvi, en el 18' Calhanoglu amplía la ventaja de penalti (falta sobre Esposito, pena máxima señalada gracias al VAR), y en el 31' Thuram marca con un preciso derechazo a pase de Mkhitaryan.

En la segunda parte, el Inter gestiona las energías, sin pisar demasiado el acelerador. En la rueda de cambios, también se ve el debut con el Inter del inglés Spence.


INTER-PARMA 3-0

GOLES: 13' Sucic (I), 18' pen. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    90' - Lautaro prueba el golazo con una vaselina desde el centro del campo, pero la puntería es errónea y el balón termina fuera

    86' - Buen control orientado de Romero, que luego remata con la izquierda y envía el balón fuera

    83' - Otra vez el número 10, esta vez de cabeza: balón alto

    80' - Control y disparo de Lautaro Martínez, con el balón que se marcha débilmente fuera a la derecha de Corvi

    74' - Un potente zurdazo de Romero termina alto

    70' - Mkhitaryan lo intenta con una chilena, con el balón que termina fuera

    55' - El Parma lo intenta con un cabezazo de Troilo, con el balón claramente alto

    48' - La segunda parte comienza con una ocasión para Esposito, ante el que Corvi responde con una parada de reflejos con los pies

    31' - Asistencia de Mkhitaryan para Thuram, que marca con un derechazo raso al segundo palo

    18' - Calhanoglu transforma de penalti el segundo del Inter

    17' - Entrada descompuesta de Diego Carlos sobre Esposito en el área del Parma: Bonacina, avisado por el VAR, va a revisarlo al monitor y señala penalti

    13' - Error de Corvi en el saque de puerta, lo aprovecha Sucic para abrir el marcador

    8' - Otra vezTouré, con un derechazo con rosca que roza la escuadra de la portería del Inter

    6 - Disparo desde fuera del área deTouré, con fácil parada abajo de Martínez

    4' - Tras una acción de Diouf por la derecha, el balón llega a Dimarco, que con la izquierda remata flojo a las manos de Corvi

  • ALINEACIONES OFICIALES Y ACTA DEL PARTIDO

    INTER-PARMA 3-0

    GOLES: 13' Sucic (I), 18' pen. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)


    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (74' Spence), Sucic, Calhanoglu (61' Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73' Luis Henrique); Esposito (61' Bonny), Thuram (61' Lautaro). Entrenador: Cristian Chivu


    PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni (78' Britschgi), Keita, Sierro (62' Bernabé), Valeri; Touré (84' Frigan), Fabbian (62' Lontani); Elphege (62' Romero). Entrenador: Alberto Gilardino



    ÁRBITRO: Bonacina

    AMONESTADOS: -

    EXPULSADOS: -



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