Getty Images Sport
Traducido por
Oficial: Hansi Flick renueva su contrato con el Barcelona hasta 2028
Compromiso con el proyecto catalán
El acuerdo se formalizó el lunes en las oficinas del club. Flick se reunió con el vicepresidente Rafa Yuste y el director deportivo Deco. Aunque su contrato anterior era hasta 2027, ambas partes quisieron consolidar su relación tras un periodo de éxitos. Las nuevas condiciones incluyen una opción de prórroga de una temporada más, lo que podría mantener a Flick en el banquillo hasta 2029.
- Getty Images Sport
Crear una cultura ganadora
Desde que reemplazó a Xavi Hernández, Flick ha liderado una máquina ganadora, conquistando cinco de ocho títulos posibles: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, devolviendo al Barcelona el dominio nacional sobre el Real Madrid.
La directiva, con Joan Laporta a la cabeza, celebra que el técnico mantenga el estilo ofensivo y, al mismo tiempo, consiga resultados. Según diversos medios, el alemán prefirió esperar a asegurar matemáticamente la última Liga antes de cerrar las negociaciones para mantenerse enfocado en los objetivos deportivos.
Formando a la próxima generación en La Masia
Más allá de los títulos, Flick ha destacado por apostar por los jóvenes. Ha debutado a 13 jugadores de La Masía, mostrando su confianza en la cantera frente a fichajes de renombre.
Gracias a este compromiso, una nueva generación de talentos crece junto a los veteranos. Al unir disciplina táctica con la filosofía del club, Flick mantiene el ADN del Barça en la vanguardia del equipo.
- Getty Images Sport
Con la mirada puesta en un futuro prometedor
El acuerdo reafirma las ambiciones europeas del club. Tras recuperar gran parte del dominio nacional, el objetivo es volver a lo más alto del continente.
Tras firmar su renovación, Flick declaró en las oficinas del Barça: «El objetivo es ganar más títulos, incluida la Liga de Campeones. Trabajaremos para hacer realidad este sueño. El Barça es más que un club, y es un placer seguir este viaje».