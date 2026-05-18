Oficial: Hansi Flick renueva su contrato con el Barcelona hasta 2028

Desde que reemplazó a Xavi Hernández, Flick ha liderado una máquina ganadora, conquistando cinco de ocho títulos posibles: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, devolviendo al Barcelona el dominio nacional sobre el Real Madrid.

La directiva, con Joan Laporta a la cabeza, celebra que el técnico mantenga el estilo ofensivo y, al mismo tiempo, consiga resultados. Según diversos medios, el alemán prefirió esperar a asegurar matemáticamente la última Liga antes de cerrar las negociaciones para mantenerse enfocado en los objetivos deportivos.



