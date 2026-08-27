OFICIAL: el Aston Villa ficha al ex del Bayern Goretzka como agente libre

Goretzka no es ajeno al ambiente único de Villa Park, ya que se enfrentó recientemente al club en competición europea. Admitió que la energía de la afición local influyó en su decisión de fichar. «Recuerdo que fue un ambiente realmente especial y una energía increíble en el estadio. Para nosotros, con el Bayern, no fue la mejor experiencia que hemos tenido. Para vosotros, probablemente fue una de las mejores. Tengo muchas ganas de volver a vivir noches así», recordó, en referencia a la derrota por 1-0 del Bayern en la Champions League ante el Villa en octubre de 2024.

Adaptarse a la élite del fútbol inglés es un reto para el que Goretzka se siente preparado después de casi una década en la cima del fútbol alemán. Señaló la mayor intensidad y calidad de toda la división como una motivación principal para dar el paso. «Obviamente, para mí es una liga nueva. Tengo muchas ganas de jugar este tipo de grandes partidos cada pocos días, y esta es probablemente la mayor diferencia con la Bundesliga, donde solo tienes varios grandes partidos contra grandes rivales».