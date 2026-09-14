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«Nunca dejamos de creer»: Raúl Jiménez, el héroe mientras el Wolves arranca una dramática victoria al final en Sheffield United
Los suplentes se combinan para marcar el gol de la victoria
Tres suplentes del segundo tiempo se combinaron de forma brillante en el minuto 90 para sentenciar la victoria, cuando el centro de Kieran Trippier fue peinado por Tommy Doyle para que Jimenez rematara a bocajarro. El dramático gol de la victoria fue el primer tanto del veterano delantero en jugada desde que volvió al club como agente libre este verano. Más importante aún, el tardío gol puso fin a una frustrante racha de dos partidos sin ganar tras una derrota por 4-2 en el campo del West Ham y un empate 2-2 con el Birmingham City.
- Getty Images Sport
Jiménez ensalza el espíritu de equipo
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final en Bramall Lane, el autor del gol de la victoria elogió la capacidad de resistencia de su equipo durante un duelo muy disputado.
Al reflexionar sobre la importancia de los tres puntos, el delantero dijo: "Es increíble, ganar es una sensación excelente y hacerlo así siempre es diferente. Nunca dejamos de creer, y ese es nuestro premio".
Añadió: "Vinimos aquí después de dos malos resultados, una derrota y un empate. Siempre queremos ganar; era importante ganar y seguir peleando por el liderato".
La profundidad de plantilla impulsa el ascenso
La ajustada victoria también le dio al Wolves su primera portería a cero en la presente campaña de la Championship, lo que le aúpa a la séptima plaza con 11 puntos en seis partidos.
El centrocampista Doyle se expresó en la misma línea y destacó el impacto de los suplentes: "Cuando Kieran la puso al área, tocó en un defensa, y pensé en pasar en lugar de chutar. Él siempre está en el lugar adecuado".
Y continuó: "Tenemos una plantilla increíble; se puede ver en nuestro banquillo, todos queremos ganar. Cuando aspiras al ascenso, juegues de inicio o salgas desde el banquillo, tienes que estar preparado".
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El partido de Copa precede al derbi
El equipo de Peixoto centra ahora su atención en la tercera ronda de la Copa de la Liga, con una visita al Everton el miércoles 16 de septiembre. Los Wolves regresarán después a Molineux cuatro días más tarde para recibir a su acérrimo rival, el West Bromwich Albion, en un intenso derbi de Black Country antes del parón internacional. Esa apretada serie de partidos supondrá una dura prueba para sus aspiraciones de irrumpir en la zona alta de la división.
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