En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final en Bramall Lane, el autor del gol de la victoria elogió la capacidad de resistencia de su equipo durante un duelo muy disputado.

Al reflexionar sobre la importancia de los tres puntos, el delantero dijo: "Es increíble, ganar es una sensación excelente y hacerlo así siempre es diferente. Nunca dejamos de creer, y ese es nuestro premio".

Añadió: "Vinimos aquí después de dos malos resultados, una derrota y un empate. Siempre queremos ganar; era importante ganar y seguir peleando por el liderato".