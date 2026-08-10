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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traducido por

Nuevo plan: Álvarez se niega a rendirse ante la terquedad del Atlético

FEATURES
Primera División
Barcelona
Atlético Madrid
Julián Álvarez
España
Argentina

"Será complicado, pero seguiremos insistiendo porque creemos en lo que hacemos".. este es el mensaje que transmite el entorno del jugador Julián Álvarez, cada vez que se le pregunta sobre la posibilidad de abandonar el Atlético de Madrid y unirse al Barcelona.

El deseo de Julián Álvarez sigue vigente, pero con el paso de los días, la operación se ha vuelto más complicada, y quienes rodean al delantero argentino son plenamente conscientes de que el tiempo ha empezado a jugar en su contra.

Julián Álvarez tenía previsto someterse ayer lunes a las pruebas médicas habituales antes del inicio de los entrenamientos con el Atlético, pero el jugador pasó directamente por el reconocimiento médico, junto a Álex Baena y Marcos Llorente, en una clínica de la capital madrileña que utiliza el Atleti, y después abandonó las instalaciones.

El siguiente paso para Álvarez será incorporarse a los entrenamientos con total normalidad, y aquí aparece el nombre de Miguel Ángel Gil Marín, el máximo responsable ejecutivo del Atlético de Madrid.

Según el diario "Sport", Gil Marín sabe desde hace días del deseo del jugador, después de que le llegara por diferentes canales, y sin embargo, hasta ahora no ha visto la necesidad de mantener una nueva conversación, porque considera que la postura del club es suficientemente clara.

Pero el entorno de Julián Álvarez piensa de una manera distinta, pues considera que es importante que el delantero pueda explicar su postura personalmente, y que se le escuche antes de tomar una decisión definitiva. 

También considera que retener durante toda una temporada a un jugador que ha expresado su deseo de cambiar de aires podría acabar generando una situación incómoda para todas las partes.

Además de esto, el entorno del jugador argentino recuerda una conversación que tuvo lugar hace un tiempo con Gil Marín, durante la cual Julián entendió, según las mismas fuentes, que dispondría de facilidades para abandonar el Atlético si algún día manifestaba su deseo de hacerlo.. y ahora considera que ese momento ha llegado, y espera poder hablar directamente con el directivo.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez se comunica de forma casi diaria con sus representantes

    El delantero ya había dado un paso público durante el Mundial, pues tras la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria, reconoció en la zona mixta que había hablado con el Atlético y declaró que consideraba que lo mejor era concretar una operación de traspaso para poder cumplir su sueño. Desde entonces, evitó aumentar la tensión de forma pública.

    Paralelamente, Fernando Hidalgo y Sergio Díaz mantuvieron una larga reunión con Julián Álvarez, ayer lunes, que se prolongó durante unas dos horas y media. 

    Este encuentro se enmarca en el contacto casi diario que existe entre Álvarez y sus representantes, por lo que el entorno del jugador evita dar a la reunión una importancia mayor de la que realmente tiene.

    Pero esto no significa que el momento no sea relevante, ya que Julián Álvarez y sus agentes estudian cómo afrontar los próximos días, y especialmente la manera en que se podría concretar ese diálogo con Gil Marín.

    • Anuncios
  • Julian AlvarezGetty Images

    Encontrar una salida mediante el diálogo en el fichaje de Álvarez

    La prioridad sigue siendo encontrar una salida a través del diálogo, sin dar pasos de rebeldía ni tomar decisiones que puedan colocar al delantero en un enfrentamiento con la afición del Atlético de Madrid.

    El panorama se ha vuelto más complicado con el paso del tiempo, y todas las partes son conscientes de ello. El Atlético insiste en que cuenta con Julián Álvarez, mientras que el Barcelona tampoco puede esperar indefinidamente y trabaja en otras opciones para reforzar su línea de ataque.

    Sin embargo, la novela de Julián Álvarez aún no está resuelta. El siguiente paso que busca el entorno del jugador no consiste en emitir un comunicado ni en hacer una nueva declaración pública, sino en sentarse y hablar cara a cara, y lograr que el Atlético escuche directamente del jugador a qué club quiere jugar la próxima temporada.

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