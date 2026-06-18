El presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante un acto del Consulado General de Estados Unidos en Milán, habló sobre el nuevo estadio de San Siro: «Por ahora todo avanza según lo previsto. Presentaremos el proyecto en otoño, tras el verano, empezando por la fachada, que interesará a todos los milaneses. Será único y hará sentir orgullosa a Milán. Tanto los clubes como los accionistas lo han analizado en profundidad; sobre todo RedBird, experta en infraestructuras deportivas, que ha aportado ideas clave en estos meses».
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Nuevo estadio del Milan y del Inter, Scaroni: «Será diferente a los demás y se presentará en otoño»
ESTADIO ÚNICO
«No se parecerá a ningún otro estadio; será un estadio del que Milán se sentirá orgullosa, porque Milán tiene derecho a tener el estadio más bonito del mundo y lo tendrá. ¿La Maura? No tenemos ninguna intención de adquirir nada en La Maura. No hay ninguna negociación».
GRANDES OBRAS
«¿Una investigación sobre el urbanismo de Milán? He visto que el alcalde ha reaccionado con satisfacción, pues conoce bien este asunto. Pienso que Milán necesita grandes proyectos y que estos requieren normas claras, comprensibles tanto para los funcionarios como para los ciudadanos. Un ejemplo es nuestro estadio, quizá la obra más grande que se hará en Milán en décadas y que sigo de cerca desde hace tiempo».