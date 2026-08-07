El rechazo de Rodri, estrella del Manchester City, a fichar por el Real Madrid, y su posterior acuerdo con el Barcelona, no ha sentado nada bien en las altas esferas del conjunto merengue.

Esto llega como una nueva versión sobre la reacción del Madrid, pese a los informes que apuntaban a que el conjunto blanco había recibido el rechazo de Rodri con gran calma, sin molestarse por la decisión del jugador.

El portal Foot Mercato, citando a "As", había confirmado que el Real Madrid comprende y respeta la decisión de Rodri, y le desea suerte, al astro español, en el camino que ha elegido.

Sin embargo, el "diario Sport" ofreció una versión diferente, al asegurar que Florentino Pérez, presidente del Madrid, y el entrenador José Mourinho, están profundamente enfadados.

Explicó que el enfado de Pérez se debe a que no se completó una operación que consideraba cerrada, después de que le convencieran sus dos hombres de confianza, José Ángel Sánchez y Juni Calafat, y solo lo iguala el enorme enfado del entrenador José Mourinho, cuando supo que el conjunto blanco había perdido el fichaje de Rodri.