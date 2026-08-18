«Nuestra mayor aventura está a punto de comenzar»: la estrella del Tottenham Conor Gallagher anuncia que espera su primer bebé

Gallagher y Kennedy acudieron hoy a Instagram para compartir con el mundo su feliz noticia personal. Kennedy publicó una serie de seis preciosas fotografías en las que la pareja aparece junta en un campo, acompañada por su perro. En las imágenes, se la ve sosteniendo una ecografía y sujetándose su creciente barriga de embarazada. Junto a las fotos, Kennedy escribió el siguiente mensaje: "Nuestra mayor aventura está a punto de comenzar. Baby Gallagher, enero de 2027."

La pareja, que empezó a salir en 2020 y se comprometió durante unas vacaciones en Mallorca en junio, recibió de inmediato una avalancha de mensajes de apoyo de aficionados y amigos de todo el mundo del fútbol tras la emotiva publicación.