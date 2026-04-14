Getty/GOAL
Traducido por
«No me gusta eso»: Arjen Robben habla de las comparaciones con Michael Olise y advierte: «Tengan cuidado»
Olise brilla bajo los focos
Tras varias brillantes actuaciones en la Bundesliga y la Liga de Campeones, a Olise se le compara cada vez más con Robben por su tendencia a recortar hacia dentro desde la banda derecha. En su segunda temporada en Baviera, el extremo de 24 años ha marcado 17 goles y dado 29 asistencias. Llegado del Crystal Palace en 2024, se ha convertido en pieza clave del ataque, ayudando al club a mantener una ventaja de 12 puntos en la Bundesliga y a alcanzar las rondas finales de la DFB-Pokal y la Liga de Campeones.
- Getty Images Sport
Robben evita las etiquetas de estilo
Robben, aún una figura emblemática del Bayern, habló con los medios del club sobre la evolución de la plantilla. Al comparar a Olise con él mismo, afirmó: «Me ha impresionado mucho. Esa es mi posición, por supuesto. Jugó de forma activa y creativa, con excelentes toques de balón. Hay algunos paralelismos, pero hay que tener cuidado con las comparaciones: cada jugador tiene su propio estilo».
Disfrutar de la evolución de una estrella
Aunque Robben evita llamarlo su sucesor, reconoce que Olise rinde a un nivel de élite que beneficia al equipo. Desde su llegada con un contrato de cinco años, el francés ha ganado la Bundesliga y la Supercopa de Alemania, y ha participado en casi 90 goles en 97 partidos.
Sobre las similitudes en su juego, Robben añadió: «Tenemos algunas cosas en común, pero él es diferente a mí. Está haciendo un trabajo fantástico y me alegra verlo disfrutar».
- Getty Images Sport
En busca de la gloria europea y nacional
El Bayern llega a la recta final de la temporada como claro favorito para revalidar el título de la Bundesliga, con solo cinco partidos por disputar. Ahora, su foco está en la Liga de Campeones, donde prepara el decisivo partido de vuelta de cuartos contra el Real Madrid. Olise fue clave en la victoria 2-1 de la ida en el Bernabéu, y si repite actuación en el Allianz Arena, el equipo podría avanzar a semifinales.