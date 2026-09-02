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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«No lo entiendo»: Dani Olmo reacciona al fallido intento de traspaso de Julian Alvarez al Barcelona

D. Olmo
Julián Álvarez
Barcelona
Atlético Madrid
Primera División

La estrella del Barcelona Dani Olmo ha admitido su confusión por las circunstancias que impidieron al internacional argentino Julian Alvarez fichar por el gigante catalán este verano. A pesar del aparente deseo del delantero de mudarse al Spotify Camp Nou, el Atlético de Madrid se mantuvo firme en su negativa a negociar con un rival directo nacional.

  • Olmo cuestiona la postura del Atlético de Madrid

    Olmo regresó esta semana a su ciudad natal, Terrassa, para celebrar el reciente triunfo de España en el Mundial, pero la conversación giró rápidamente hacia la actividad del club en el mercado de fichajes de verano. Al jugador de 28 años le preguntaron específicamente por Alvarez, el exdelantero del Manchester City al que se vinculó con fuerza con Cataluña antes de que el Atlético de Madrid bloqueara firmemente el movimiento, rechazando una oferta de más de 100 millones de euros y negándose a negociar con un rival nacional pese al deseo del jugador de fichar por el Barça.

    En declaraciones a los medios durante su regreso a casa, Olmo no ocultó su sorpresa por cómo gestionaron la situación los responsables de la toma de decisiones en el Metropolitano. Preguntado por si entendía la postura rígida del Atlético respecto a las negociaciones, Olmo respondió: «Entenderlo, no lo entiendo. Al final, todos tenemos nuestros sueños. Creo que Julian también fue claro en ese aspecto. Luchó por sus sueños, pero al final también hay otras situaciones externas que uno no puede controlar. En ese sentido, esa fue una de ellas, no hace falta decirlo. Pero la vida sigue. Esto no se para».

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    Construyendo para el futuro sin Alvarez

    Aunque no lograr fichar al delantero argentino fue un golpe para la planificación a largo plazo del Barcelona, Olmo sigue confiando en que la plantilla de Hansi Flick tiene la profundidad suficiente para luchar por los grandes títulos. El Barcelona ha invertido mucho en este mercado de fichajes, incorporando a jugadores como Anthony Gordon, Rodri y Gabriel Jesus para reforzar sus filas.

    «A nosotros, personalmente, nos espera un año muy bueno, seguro, con mucha competencia, porque los otros clubes también se han reforzado muy bien, pero creo que tenemos plantilla de sobra para competir», explicó Olmo.

  • Ambiciones en la Champions League y dominio nacional

    De cara a la nueva campaña, el ex del RB Leipzig se ha marcado como objetivo mantener el dominio del Barcelona en el fútbol español y, por fin, tener un impacto importante en la escena europea. El Barcelona ha arrancado de forma perfecta la temporada doméstica, con tres victorias en sus tres primeros partidos de La Liga. Olmo participó en los tres encuentros, aunque todavía busca su primera contribución de gol de la campaña. Aun así, la Champions League sigue siendo el gran objetivo para un equipo que ha sufrido en las rondas eliminatorias en los últimos años.

    «Hay nuevos objetivos, seguir ganando, seguir defendiendo los títulos de La Liga, la Copa y la Supercopa», dijo Olmo. También subrayó que el objetivo principal es «ir a por la Champions League, ya que tenemos mucho equipo». También se refirió a la intensa rivalidad con el Real Madrid al afirmar: «Siempre ha sido así. El Real Madrid es un equipo que se ha reforzado muy bien, con grandes jugadores. Y nosotros también. Al final, el objetivo de ambos es ganarlo todo. Lucharemos por lo que tenemos, como siempre hemos hecho. Hemos tenido dos años muy exitosos a nivel nacional y ahora también queremos lograr el éxito europeo. Ese es nuestro objetivo».

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  • Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Respetando las decisiones del club y la unidad del equipo

    El acto de regreso a casa también permitió a Olmo pronunciarse sobre la cancelación de un homenaje previsto en el Spotify Camp Nou para los campeones del mundo del club. El Barcelona optó por suspender la ceremonia tras la detención de un miembro durante un partido en Elche, una decisión que los jugadores han aceptado sin queja alguna.

    "Al final, el club decidió que no era el mejor momento para hacerlo", comentó el mediapunta. "Nosotros, como jugadores, al final lo respetamos. Sabemos que el club nos valora al 100 % por ese Mundial que hemos conseguido. Se pensó que no era el escenario perfecto después de todo lo que pasó. Al final, es respetable, no importa".

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