«¡No es nada agradable!». Vincent Kompany anuncia la baja de Harry Kane ante el Bayern de Múnich

«No es nada agradable. Me hubiera gustado contar con él, pero tal y como están las cosas ahora mismo, no es posible», declaró el entrenador Vincent Kompany el viernes. No obstante, se mostró «optimista» de cara al partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que se disputará el martes en el campo del Real Madrid.

Kane había «entrenado bien» con la selección inglesa hasta el domingo pasado, informó Kompany, pero luego «en algún momento notó molestias en el tobillo». Aparte de eso, su plantilla está «más o menos como debe estar antes de los partidos importantes».

Los jugadores que últimamente han estado lesionados —Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito y Jonas Urbig— están listos para jugar, informó Kompany. En cuanto a «los minutos», aún no ha tomado ninguna decisión. «Ya veremos quién puede ser titular».