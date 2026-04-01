Para la colección de verano de 2026, Nike colaboró con seis de las mayores estrellas del fútbol femenino para co-crear y reinventar tres modelos icónicos de botas, cada uno una expresión diferente de confianza sobre el terreno de juego. Cuatro de estas jugadoras representan lo mejor del fútbol de clubes europeo, mientras que dos lideran el camino en Norteamérica. Todas ellas han contribuido colectivamente a dar forma a un pack que celebra la unidad, la diversidad y la creciente influencia del fútbol femenino a nivel mundial.
Nike United: Creado por atletas, hecho para ser visto
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La Mercurial: Lauren James y Salma Paralluelo
La Mercurial está pensada para jugadoras que destacan en ataque. Explosiva, directa y siempre amenazante. Diseñada para la velocidad con propósito, ha sido creada para apoyar decisiones rápidas, movimientos veloces e impacto inmediato. Representa el lado más valiente del juego. Su amortiguación Zoom Air ofrece un retorno de energía reactivo en cada zancada, mientras que la placa de tracción bajo el pie ha sido desarrollada específicamente para jugadoras que quieren romper líneas y asumir riesgos.
No es casualidad que Lauren James y Salma Paralluelo hayan sido clave en su desarrollo. James es considerada una de las atacantes más temidas en el uno contra uno de la WSL; su velocidad y su estilo de juego directo han sido fundamentales en el dominio constante del Chelsea en los últimos años.
Paralluelo, exvelocista convertida en futbolista, ascendió rápidamente en el Barcelona antes de convertirse en una de las jugadoras más influyentes de España en el Mundial de 2023. Su gol en la semifinal contra Suecia fue una demostración perfecta de lo que puede hacer con el balón en los pies. Ambas jugadoras brillan en los momentos para los que se creó la Mercurial: un ataque sin miedo.
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La Tiempo: Naomi Girma y Patri Guijarro
Mientras que la Mercurial encarna la velocidad, la Tiempo representa la técnica. Diseñada para atletas que valoran el control, el toque y la inteligencia, ayuda a quienes deben leer el juego a mantener la calma bajo presión y a mejorar a sus compañeras. La Tiempo aporta confianza a jugadoras que no se precipitan, sino que dominan el momento. Su parte superior de TECHLEATHER prioriza la conexión con el balón, garantizando que cada pase, control y decisión esté dictado por la jugadora.
Naomi Girma y Patri Guijarro encarnan este perfil. Girma siempre ha sido una presencia serena y técnicamente excelente, consolidándose como una de las mejores defensas del mundo tanto en el Chelsea como en la selección de Estados Unidos. Guijarro, tras formarse en la cantera del Barcelona y convertirse en una de las centrocampistas más completas del fútbol mundial, dirige el juego con una autoridad que la distingue de sus contemporáneas. Ambas fueron clave en la definición de la respuesta del TECHLEATHER de la Tiempo, creando una bota que se siente como una extensión del cuerpo de la atleta.
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La Phantom: Deyna Castellanos y Sophia Wilson
El tercer modelo del pack, la Phantom, fue diseñado para creadoras de juego y atacantes que controlan el partido en lugar de perseguirlo. Para quienes confían en pases precisos, control cercano y una finalización segura. La tecnología Gripknit de la Phantom proporciona una superficie controlada para un contacto preciso con el balón, mientras que la placa bajo el pie favorece cambios de dirección rápidos y decisiones ágiles.
Es una bota que encaja perfectamente con Deyna Castellanos y Sophia Wilson. Castellanos ha sido durante mucho tiempo una de las jugadoras más dotadas técnicamente de la NWSL. Una fuerza creativa tanto para su club como para su selección, cuya visión y capacidad para desbloquear defensas con un solo pase le han valido la reputación de ser una de las mejores creadoras de juego de Norteamérica. Wilson, por su parte, se ha consolidado como una de las atacantes más emocionantes de la liga, combinando movimientos rápidos con un instinto goleador letal que ha llamado la atención de aficionados más allá de Estados Unidos.
Lo que une a los tres modelos es el enfoque de Nike: situar a las atletas en el centro de las decisiones sobre materiales, ajuste y rendimiento. Sus distintivos colores refuerzan sus valores: confianza, individualidad y unidad. Este trabajo ha sido validado por James, Girma, Guijarro y Paralluelo, así como por las estrellas de la NWSL Castellanos y Wilson, que representan algunos de los perfiles más distintivos del fútbol femenino. Mercurial, Tiempo y Phantom los encarnan a todos.