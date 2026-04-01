Nike United: Creado por atletas, hecho para ser visto

La Mercurial está pensada para jugadoras que destacan en ataque. Explosiva, directa y siempre amenazante. Diseñada para la velocidad con propósito, ha sido creada para apoyar decisiones rápidas, movimientos veloces e impacto inmediato. Representa el lado más valiente del juego. Su amortiguación Zoom Air ofrece un retorno de energía reactivo en cada zancada, mientras que la placa de tracción bajo el pie ha sido desarrollada específicamente para jugadoras que quieren romper líneas y asumir riesgos.

No es casualidad que Lauren James y Salma Paralluelo hayan sido clave en su desarrollo. James es considerada una de las atacantes más temidas en el uno contra uno de la WSL; su velocidad y su estilo de juego directo han sido fundamentales en el dominio constante del Chelsea en los últimos años.

Paralluelo, exvelocista convertida en futbolista, ascendió rápidamente en el Barcelona antes de convertirse en una de las jugadoras más influyentes de España en el Mundial de 2023. Su gol en la semifinal contra Suecia fue una demostración perfecta de lo que puede hacer con el balón en los pies. Ambas jugadoras brillan en los momentos para los que se creó la Mercurial: un ataque sin miedo.



