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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Napoli, lesiones de Badiashile y Spinazzola: el parte médico

SSC Nápoles
B. Badiashile
L. Spinazzola
Serie A

El defensa central y el jugador de banda se lesionaron durante el partido contra la Roma.

La web oficial del Napoli informa en un comunicado sobre el estado físico de Badiashile y Spinazzola, que se lesionaron en el partido del sábado por la noche contra la Roma.


Benoit Badiashile se ha sometido hoy a pruebas médicas en el Pineta Grande Hospital, que han revelado una lesión por distensión de grado medio en el recto femoral derecho.


En los últimos minutos del partido contra la Roma, Leonardo Spinazzola notó una molestia muscular. Las pruebas han revelado una lesión de bajo grado en el bíceps femoral del muslo derecho.

  • Tras el partido del sábado, el equipo volvió a entrenarse de cara al próximo encuentro de liga, el miércoles a las 20:45 en el Brianteo contra el Monza. La plantilla realizó una sesión matinal de activación y trabajo técnico-táctico. Rrahmani se entrenó con el grupo.


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