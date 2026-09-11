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Mourinho traza un plan riguroso para el Real Madrid antes del parón internacional

FEATURES
Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
España
Portugal

3 exámenes llenos de riesgos para el Real Madrid

La derrota en el estadio del Real Betis afectó a algunos de los planes del Real Madrid durante el inicio de LaLiga.

El entrenador José Mourinho pretendía llegar al primer parón internacional de la temporada con el mayor número posible de puntos, es decir, 21 de 21, con el fin de ganar confianza al mismo tiempo que se construía el equipo, además de presionar al Barcelona. 

Sin embargo, el tropiezo ante el Real Betis supuso un golpe evidente para el objetivo de Mourinho, y de repente, tras apenas 4 jornadas, el Real Madrid quedó a 3 puntos del Barcelona, líder de la clasificación.

El diario AS señaló que Mourinho no ha renunciado a su empeño, sino todo lo contrario; la importancia de sumar el mayor número posible de puntos antes del parón internacional se ha vuelto mayor que nunca, algo que ha transmitido a los jugadores. 

Hay 9 puntos en juego antes del parón internacional, y Mourinho es plenamente consciente de que debe conseguirlos todos para mantener la fortaleza del conjunto merengue en la lucha de la temporada.

Antes del enfrentamiento ante el Real Betis, de cuya dificultad ya había advertido, Mourinho explicó su opinión sobre LaLiga afirmando: «Aquí hay una presión constante para ganar siempre. En Francia o en Alemania, los candidatos saben que serán campeones cada año. Aquí no. Y esa presión conlleva un gran riesgo».

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  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rayo Vallecano y Elche

    La tarea no será fácil, ya que el inicio será recibiendo al Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu, el enfrentamiento más sencillo sobre el papel, especialmente porque el visitante no ha comenzado bien la temporada, además de que los enfrentamientos anteriores se inclinan a favor del Real.

    El Rayo Vallecano no gana en el estadio Santiago Bernabéu desde 1996, y solo ha cosechado algún punto en una única visita de sus últimas 14 visitas en la Liga.

    Sin embargo, las cosas se complicarán después, comenzando por la visita al Elche, penúltimo en la tabla de clasificación, que suele ser fuerte en su estadio ante el Real Madrid. 

    La temporada pasada, por ejemplo, el Elche logró arrancar un empate 2-2 al Real Madrid en el estadio Martínez Valero.

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El derbi de Madrid en el estadio Metropolitano

    Después llega la verdadera prueba: el derbi en el estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

    Los rojiblancos no han comenzado nada bien la temporada, pues solo han ganado dos de sus cinco partidos. Sin embargo, la situación era similar la temporada pasada y, aun así, el Real Madrid recibió un duro golpe durante su visita al vecino.

    Aquella derrota por 5-2 supuso el principio del fin para el entrenador Xabi Alonso, y Mourinho ya es consciente de ello.

    El Barcelona, por su parte, disputará los partidos ante el Levante, el Racing y el Sevilla antes del parón internacional. 

    El conjunto catalán es el favorito en todos estos enfrentamientos, si bien la visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán es, sobre el papel, la más peligrosa.

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