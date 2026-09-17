Mourinho pierde su batalla con el vestuario del Real Madrid

El nivel del Real Madrid, bajo la dirección del entrenador José Mourinho, no ha convencido a un amplio sector de la afición, pese a que el equipo ha logrado 5 victorias en las 6 primeras jornadas de LaLiga.

El diario Sport señaló, en un reportaje, que el Real Madrid sigue atrapado en la misma situación que provocó la salida de Carlo Ancelotti, la destitución de Xabi Alonso y el fugaz paso de Álvaro Arbeloa.

Y agregó: "Un equipo engreído por sus estrellas, a las que el presidente del club otorgó una gran influencia hasta el punto de menospreciar las instrucciones de sus entrenadores, y un vestuario en el que domina el ego, sobre un grupo que carece de líderes".

Explicó que Mourinho controlaba el vestuario del conjunto merengue en una etapa anterior, gracias a su personalidad, la fuerza de su carácter y su rigor, pero llega al estadio Santiago Bernabéu en un contexto diferente. Ni el Real Madrid es el mismo que era en 2010, ni el técnico portugués es aquel entrenador rebosante de energía que conocimos hace 15 años.

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