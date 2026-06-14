El Monza, recién ascendido a la Serie A, busca entrenador tras la salida de Paolo Bianco. El club contacta con varios candidatos, entre ellos Ivan Juric, quien busca relanzar su carrera después de sus últimas experiencias con Atalanta, Southampton y Roma.
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Monza negocia con Juric para el banquillo; también se barajan Gilardino y Pecchia
OPCIÓN JURIC
Según Gianluca Di Marzio, la directiva del club de Brianza negocia con Ivan Juric, sin equipo desde mediados de noviembre. Se rumoreó su regreso al Torino antes del nombramiento de Abate. Es uno de los tres candidatos, todos viejos conocidos de la Serie A.
GILARDINO Y PECCHIA EN LA CARRERA
El Monza se ha reunido con Alberto Gilardino, recién destituido del Pisa, y también valora a Fabio Pecchia. Son tres los candidatos para sustituir a Paolo Bianco y mantener al equipo en la categoría tras el ascenso logrado ante el Catanzaro en los play-offs de la Serie B.